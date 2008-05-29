Два міністри при голосуванні за заяву щодо Луценка утримались

У заяві Кабінету Міністрів у зв`язку з порушенням кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА було враховано пропозиції всіх міністрів, але під час голосування двоє міністрів утримались.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Рішення про необхідність такої заяви уряду у зв`язку з очевидними ознаками політичного переслідування члена Кабінету Міністрів, міністра внутрішніх справ було ухвалено на початку засідання. Наприкінці засідання текст обговорювався. Всі, хто хотів, внесли свої пропозиції, вони були враховані, і заява була схвалена за винятком двох міністрів», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Водночас, віце-прем`єр не уточнив прізвищ міністрів, які утримались при схваленні заяви Кабінету Міністрів. «Я не хотів би без згоди цих міністрів, які утримались, давати додаткову інформацію. Це доволі чітка позиція Кабінету Міністрів, бо утримались не означає, що вони були проти», - додав він.

Г.НЕМИРЯ також заявив, що вважає неетичним коментувати слова міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, який заявив, що пропонував прийняти замість заяви більш урівноважений документ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 28 травня у своїй заяві висловив занепокоєння використовуванням Генеральної прокуратури України для здійснення політичного переслідування і тиску на членів уряду.

Уряд вважає, що порушення кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА є надуманим і має замовний характер.