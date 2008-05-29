Тарасюк вважає, що Балога підставить Ющенка

Народний депутат України (фракція "Наша Україна-Народна самооборона"), голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК переконаний у тому, що порушення кримінальних справ проти міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є політичним замовленням Секретаріату Президента.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

«Той факт, що активна фаза реалізації цієї запущеної Секретаріатом Президента кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА напередодні співпала в часі з виборами Київського міського голови і Київської міської ради, свідчить про те, що це не є випадковим співпадінням, а реалізацією політичного замовлення», – сказав Б.ТАРАСЮК.

При цьому депутат назвав низку цілей, які, на його думку, має на меті Секретаріат Президента, переслідуючи Ю.ЛУЦЕНКА. "Одна з них полягає в тому, щоб перешкодити проходженню в Київраду блоку НУ-НС (“Наша Україна – Народна самооборона” – УНІАН), що є послідовною політикою БАЛОГИ (Віктора БАЛОГИ, глави Секретаріату Президента – УНІАН) вже впродовж року. Друга ціль – налякати ЛУЦЕНКА як ключову фігуру блоку НУ-НС, завдати шкоди його політичному іміджу саме в той момент, коли він демонструє незалежну від Президента, Секретаріату Президента публічну позицію. Отже, підсумовуючи, можна однозначно сказати, що це є політичним замовленням, скерованим на руйнацію політичних сил, які є політичною опорою Президента ЮЩЕНКА», – зазначив голова НРУ.

Також Б.ТАРАСЮК прокоментував активізовану останнім часом роботу партії «Єдиний Центр» по залученню нових членів. «Вважаю, що уся ця «вовтузня» з боку БАЛОГИ і Секретаріату Президента спрямована на те, щоб зруйнувати ті політичні сили, на які спирався Президент ЮЩЕНКО, позбавити його політичної підтримки у майбутньому, і створити міфічний політичний проект, підкріплений адміністративним ресурсом. А ми знаємо, чим закінчуються всі адміністративні політичні проекти – розвалом. Отже, БАЛОГА і його Секретаріат фактично підривають політичну підтримку Президента ЮЩЕНКА та створюють міфічний адміністративний партійний проект, який, очевидно, призначений для майбутньої політичної підтримки самого БАЛОГИ», – заявив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що за цим фактом “під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено стосовно Ю.ЛУЦЕНКА через інцидент, який стався між ним та чинним мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня, з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

Того ж дня після допиту у Генпрокуратурі Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його також обвинувачують у використанні службових літаків у особистих цілях.

За словами адвокат глави МВС Ю.МАРТИНЕНКА, 28 травня Подільський районний суд м. Києва своїм рішенням призупинив досудове слідство кримінальних справ, об’єднаних в одну, за обвинуваченням міністра внутрішніх справ України в нанесенні легких тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та у зловживанні ним службовим становищем у зв’язку з використанням службового літака.