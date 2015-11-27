Райкович склав присягу мера Кіровограда (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, процедура складання присяги відбулася сьогодні під час першої сесії Кіровоградської міської ради VII скликання, на яку прийшли 38 з 42 новообраних депутатів.

Голова Кіровоградської міської виборчої комісії Микола Чайка зачитав постанову про обрання Райковіча міським головою Кіровограда та передав йому посвідчення міського голови.

Міський голова пообіцяв служити громаді вірно і неухильно дотримуватися всіх законів, а також закликав депутатів приходити до міської ради "не з думкою, що мені дасть депутатство, а з бажанням допомогти людям у вирішенні їхніх проблем".

Нагадаємо, що опонент Райковича самовисуванець Артем Стрижаков заявив, що оскаржить у суді оголошення Кіровоградським міськвиборчкомом переможцем другого туру виборів мера генерального директора м'ясокомбінату "Ятрань" Райковича.

Згідно з даними протоколу МВК, за Райковича проголосували 24435 виборців, а за Стрижакова - 24057.

При його ухваленні 23 листопала двоє з присутніх членів комісії голосували проти таких результатів виборів, оскільки ввечері 22 листопада були визнані недійсними результати виборів на дільницях 350867 і 350861, на яких, згідно з попередніми протоколами, Стрижаков в сумі набирав 1008 голосів, а Райкович - всього 378. Таким чином, з урахуванням цих двох дільниць перемогу би отримав Стрижаков.