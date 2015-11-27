Райкович склав присягу мера Кіровограда (фото)
Андрій Райкoвич, що здобув спірну перемогу у другому турі виборів мера Кіровограда, вже зачитав присягу міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, процедура складання присяги відбулася сьогодні під час першої сесії Кіровоградської міської ради VII скликання, на яку прийшли 38 з 42 новообраних депутатів.
Голова Кіровоградської міської виборчої комісії Микола Чайка зачитав постанову про обрання Райковіча міським головою Кіровограда та передав йому посвідчення міського голови.
Міський голова пообіцяв служити громаді вірно і неухильно дотримуватися всіх законів, а також закликав депутатів приходити до міської ради "не з думкою, що мені дасть депутатство, а з бажанням допомогти людям у вирішенні їхніх проблем".
Нагадаємо, що опонент Райковича самовисуванець Артем Стрижаков заявив, що оскаржить у суді оголошення Кіровоградським міськвиборчкомом переможцем другого туру виборів мера генерального директора м'ясокомбінату "Ятрань" Райковича.
Згідно з даними протоколу МВК, за Райковича проголосували 24435 виборців, а за Стрижакова - 24057.
При його ухваленні 23 листопала двоє з присутніх членів комісії голосували проти таких результатів виборів, оскільки ввечері 22 листопада були визнані недійсними результати виборів на дільницях 350867 і 350861, на яких, згідно з попередніми протоколами, Стрижаков в сумі набирав 1008 голосів, а Райкович - всього 378. Таким чином, з урахуванням цих двох дільниць перемогу би отримав Стрижаков.