Клімкін 1 грудня зустрінеться з керівництвом Єврокомісії в Брюсселі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1 грудня у Брюсселі проведе ряд двосторонніх зустрічей з керівництвом Європейської комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, це випливає з порядку денного роботи членів Єврокомісії.

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Зокрема, на 1 грудня зустрічі з Клімкіним заплановані у віце-президента Європейської комісії Франса Тіммерманса, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, європейського комісара з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнеса Гана та у комісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у Брюсселі також відбудуться тристоронні консультації України, ЄС та Росії щодо застосування з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.