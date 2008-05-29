Найбільш політично заангажованою інституцією експерти назвали СП

Результати опитування 25 провідних українських політологів та політичних експертів засвідчили, що в Україні замість відкритої політики домінує “тіньова”, а саме - ситуації, коли політичні домовленості, стратегії та справжні наміри відбуваються не публічно, поза увагою громадян.

Результати опитування оприлюднив на прес-конференції на тему “Групи впливу в центральних органах влади в Україні після битви за Київ: ресурси та можливі сценарії” сьогодні в агентстві УНІАН голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір”, директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН.

За його словами, опитування також засвідчило, що під впливом "тіньової політики" перебувають усі основні державні інститути, що зменшує їхню ефективність і довіру до них з боку громадян. Також київські вибори виявили тенденцію до створення в Україні позаідеологічних політичних структур, нездатних провадити відповідальну та системну загальноукраїнську політику.

Як повідомив С.ТАРАН, переважна більшість експертів (72%) вважають, що після дострокових виборів до місцевих органів влади Києва серед політичних сил посилив свій вплив Блок Литвина і частково (52% опитаних) – Президент України.

Серед державних інституцій експерти виділили, насамперед, РНБО, яка посилила свій вплив (40% опитаних). Незаперечним аутсайдером виборів у Києві експерти вважають НСНУ, яка послабила свій вплив (на думку 22-х з 25-ти опитаних політичних експертів).

Експерти також вважають аутсайдерами “ліві” сили – КПУ (48%) та СПУ (40%), і, великою мірою, – (72%) БЮТ. Більше половини експертів вважають, що Партія регіонів також втратила свої політичні позиції.

Серед державних інституцій, на думку експертів, втрачає свій вплив на політичні та економічні процеси в Україні Кабінет міністрів (68%), а вплив Верховної Ради практично не змінився.

С.ТАРАН також зазначив, що думки експертів щодо діяльності офіційно проголошеної коаліції демократичних сил (БЮТ+НУ-НС) розділилися. Лише 46% вважають, що попри труднощі у взаєморозумінні, коаліція діє, тоді як 52% схильні вважати, що не діє.

На думку експертів, набагато впливовішою є “тіньова коаліція”, яка сформувалася у складі Партії регіонів (крило АХМЕТОВА) + частина блоку НУ-НС (партія “Єдиний центр”) + Блок Литвина. Так вважають 56% опитаних, а те, що така коаліція не діє, вважають 32% опитаних. Разом з тим, 76% опитаних експертів переконані, що у Верховній Раді не існує ні формальної, ні тіньової коаліції, а натомість виникають ситуативні коаліції з приводу тих або інших ключових питань.

Крім того, опитані експерти вважають, що, фактично, усі державні інституції України є політично заангажованими. Найбільш політично заангажованими державними інституціями опитані вважають Секретаріат Президента (84%), Генеральну прокуратуру (84%) та РНБО (72%).

Президента Віктора ЮЩЕНКА експерти схильні вважати приналежним до групи впливу Віктор БАЛОГА – Раїса БОГАТИРЬОВА – Рінат АХМЕТОВ. Такої думки дотримується більшість експертів - 56%. До інших груп впливу Президента зарахували 32% опитаних. При цьому жоден з опитаних не вважає, що Президент перебуває під впливом групи Юлії ТИМОШЕНКО чи групи Віктора ЯНУКОВИЧА.

На запитання “За кого, на Вашу думку, віддав свій голос В.ЮЩЕНКО під час дострокових виборів мера Києва?”, 60% опитаних відповіли, що Президент голосував за Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, 12% - за Віталія КЛИЧКА, а на думку двох з 25-ти, Президент зробив інший вибір.

Опитування було проведено Центром соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” 26 - 28 травня. Серед опитаних експертів, зокрема, були Дмитро ВИДРІН, Олександр ДЕРГАЧОВ, Володимир ПОЛОХАЛО.