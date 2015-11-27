Москва вважає, що за нафтодолари можна купити душу Європи - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті міста Лейден (Нідерланди).

«Пом'якшення політики ЄС не зупинить Росію. В довгостроковій перспективі Росія шукатиме панування, а не компромісу. Москва вважає, що за нафтодолари можна купити душу Європи», – наголосив Порошенко.

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Він підкреслив, що необхідно бути сильними прихильниками ідей, які принесли успішний розвиток Європі, головними серед яких є свобода, демократія, повага до прав людини, солідарність та співчуття.

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«Принцип Європи, який зробив континент сильнішим, – ідея свободи, зокрема свободи особистості, є більш цінною, ніж геополітичні інтереси великих гравців», – заявив Порошенко.