В УКРОПі закликали керівництво демократичних політичних партій навести лад у місцевих організаціях

Про це заявив член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Денис Борисенко.

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«І «радикали», і «Самопоміч», і «Батьківщина», які ще вчора обіцяли будувати нову країну, спираючись на демократичні цінності, сьогодні виявилися звичайнісінькими кар’єристами, котрі не посоромилися зрадити сподівання вінничан. Їхня критика влади виявилася всього лише способом «набити ціну». Під їхньою «патріотичною сорочкою» немає нічого, окрім жаги влади і посад», – вважає політик.

Денис Борисенко наголосив, що УКРОП дотримався свого слова: не пішов на «зрадницьку» сесію і заявив про перехід у жорстку опозицію до влади після обрання Анатолія Олійника.

«Ми прийшли не по посади, а задля перезавантаження системи влади й розбудови нової країни», – підкреслив Борисенко.

Член політради партії також висловив занепокоєння стосовно того, що патріоти-укропівці стикаються з більшими чи меншими демаршами начебто демократичних сил у місцевих радах по всій країні. Зокрема, йдеться про РПЛ, «Самопоміч», «Батьківщину».

«УКРОП закликає політичне керівництво цих партій ретельно вивчити подібні випадки й вжити відповідних організаційних і політичних заходів», – заявив Денис Борисенко.

Нагадаємо, УКРОП виступив ініціатором об’єднання демократичних сил у Вінницькій обласній раді, але, незважаючи на попередні домовленості, деякі з фракцій, зокрема РПЛ, «Самопоміч» та «Батьківщина» на сьогоднішньому засіданні обласної ради голосували за обрання головою представника «Блоку Петра Порошенка – «Солідарність». За це посаду першого заступника віддали «Батьківщині», а заступником став представник «Радикальної партії Олега Ляшка».

Крім того, сьогодні під час сесії Дніпропетровської міської ради у спільних діях з «Опозиційним блоком» була викрита «Самопоміч».