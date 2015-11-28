Голодомор є проявом багатовікової гібридної війни Росії проти України - Порошенко

Голодомор 1932-33 рр., пам'ять жертв якого українці вшановують сьогодні, є проявом багатовікової гібридної війни Росії проти України, написав президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.



«Молимося за багатомільйонний небесний легіон українського народу. Світлі душі невинно убієнних українців тут, незримо поруч з нами. Голодомор - це ніщо інше як прояв багатовікової гібридної війни, яку Росія веде проти України», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

В цьому році виповнюється 82 роки організованого комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

У Києві, як і в інших містах України та за кордоном відбудуться жалобні заходи до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Тема заходів: «Люди правди, ті хто зберігав свідоцтва і доносив їх світові».

За даними останнього дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками, в Україні в 1932-1934 роках від голоду померло близько 4 млн осіб, або 13% усього населення.

Згідно з іншими даними, в пікові місяці Голодомору кожну хвилину в Україні вмирали 24 людини, щогодини – 1 тис. 440, щодоби – 34 тис. 560. Таким чином загинули 4,5 млн українців.