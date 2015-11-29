Прем’єр-міністр Канади Трюдо відвідає Україну на запрошення Порошенка

«Джастін Трюдо підтвердив готовність відвідати Україну з візитом на запрошення Петра Порошенка», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко в Парижі на полях кліматичної конференції зустрівся з прем’єр-міністром Канади Трюдо та обговорив з ним розвиток військової, економічної співпраці та спрощення візового режиму між двома країнами.

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29-30 листопада Порошенко у Франції бере участь у відкритті 21-ї Конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

У ході Паризької конференції Порошенко також проведе низку зустрічей з керівниками держав та урядів. Зокрема, ще заплановані зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президент ом Туреччини Реджепом Ердоганом, з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером.

Довідка УНІАН. Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату - це міжнародний екологічний договір, мета якого полягає в стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему.

Мета Паризької конференції- стримати кліматичні зміни, які загрожують суспільствам. Конференція має завершитись підписання універсальної та обов’язкової для всіх угоди, яка окреслить рамки переходу до економік з низьким рівнем викидів вуглецевих сполук та спроможних протистояти кліматичним змінам.