Порошенко висловив Меркель надію на підвищення ефективності СММ ОБСЄ під час головування Німеччини

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як йдеться у повідомленні, під час конференції ООН зі зміни клімату в Парижі президент України Петро Порошенко провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Порошенко докладно поінформував співрозмовницю про розвиток ситуації на Донбасі. Співрозмовники висловили стурбованість у зв'язку з істотним збільшенням останнім часом порушень режиму припинення вогню і підкреслили необхідність повного та неухильного виконання Мінських домовленостей Росією.

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Коментуючи представникам ЗМІ підсумки зустрічі, президент України зазначив, що вона була ефективною, показала підтримку зусиль у реформуванні України і підтвердила, що Німеччина є надійним партнером нашої країни.

Були визначені конкретні кроки і скоординовані дії в рамках «нормандського формату», подальші кроки для підвищення безпеки в районі лінії зіткнення і підвищення ефективності Тристоронньої контактної групи і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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«Хотів би нагадати, що в наступному році головування в ОБСЄ переходить до Німеччини, і ми хотіли б у повному обсязі використовувати ці можливості, у тому числі для підвищення ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - підкреслив президент.

Співрозмовники обговорили перебіг реформ, питання безвізового режиму і фінансової та консультативної допомоги в реформуванні України. Канцлер висловила підтримку кроків України у боротьбі з корупцією.

Лідери двох країн також підтвердили незворотність початку дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року, підкреслюється в повідомленні.