”Студентське братство” оголосило голодування

Активісти всеукраїнської молодіжної громадської організації “Студентське братство” оголосили голодовку з вимогою розпустити Верховну Раду.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова ВМГО “Студентське братство” Олег ЯЦЕНКО, активісти організації розпочали голодовку сьогодні зранку в наметовому містечку навпроти головного входу до будівлі ВР.

За його словами, в акції беруть участь близько 10 студентів з різних регіонів України, які проживають в чотирьох наметах.

“Ми побачили, що зараз є загроза того, що до влади може прийти політична сила, яка не шанує українську державність, Конституцію та державну мову. Це спонукало нас до більш рішучих дій”, - підкреслив О.ЯЦЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні о 14.00 в наметовому містечку “Студентського братства” буде проведена прес-конференція, на якій учасники акції детально поінформують про свої вимоги.