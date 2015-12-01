Порошенко очікує рішучих та ефективних дій від НАБУ та антикорупційного прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час представлення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

За словами Порошенка, він з 1 грудня, тобто з сьогоднішнього дня, очікує на рішучі та ефективні дії і антикорупційного прокурора, і Антикорупційного бюро.

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«Це нова сторінка, може, нова глава в історії України, і я впевнений, що в ній не буде місця корупції», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

30 листопада генпрокурор Віктор Шокін призначив Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.