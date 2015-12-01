Антикорупційний прокурор планує завтра розпочати роботу над матеріалами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після свого представлення на посаді.

«Генеральний прокурор тільки вручив посвідчення», - сказав Холодницький і додав, що сьогодні у Генпрокуратурі свято - День працівників прокуратури.

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Проте Холодницький запевнив, що вже «із завтрашнього дня ми почнемо вивчати ті матеріали, які треба буде передавати, і вже будуть конкретні справи, і будемо дивитися разом з директором (Національного антикорупційного) бюро та будемо приступати до плідної роботи».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

30 листопада Шокін призначив Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що детективи НАБУ вже готові внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань більше 10 відомостей про провадження і розпочати розслідування.