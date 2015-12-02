США прокоментували ситуацію з військовою технікою для України: Це найкраще з наявного обладнання

США надають Україні в основному нове військове обладнання, яке раніше не використовувалося, заявила у вівторок РИА Новости офіційний представник Пентагону Мішель Балданса.

"США на постійній основі надають своїм іноземним партнерам по всьому світу як нове військове обладнання, так і техніку з вже наявних запасів. Передача техніки зі складів дозволяє Сполученим Штатам відповідати як можна швидше на термінові вимоги", - сказала Балданса.

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Вона запевнила, що Пентагон "надає Україні найкраще з наявного обладнання, беручи до уваги наявні ресурси і терміновість необхідних поставок".

"Абсолютна більшість техніки, яку ми направили в Україну, ніколи раніше не була у вжитку. Проте на увазі терміновості ситуації ми передали неброньовані автомобілі з існуючих складів, оскільки вони були доступні швидше, ніж техніка з інших джерел. Згідно з вимогами американського законодавства, всі ці машини на момент поставки Україні були в робочому стані", — сказала Балданса.

Як зазначила представник Пентагону, "неброньовані автомобілі є одним з напрямків американської допомоги Україні, в яку також входять броньовані автомашини та інші нелетальне озброєння". "Ми передали допомогу для підвищення обороноздатності українських сил на суму понад 265 мільйонів доларів", — сказала вона.

Згадавши про "успішне проведення програми підготовки української Національної гвардії і розпочатої нещодавно підготовки спеціальних і звичайних сил", Балданса підкреслила, що Пентагон "продовжить пильно стежити за ситуацією і підтримувати постійний контакт з партнерами в Україні для визначення наступних кроків у військовому співробітництві".

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Раніше газета Washington Post опублікувала інформацію про те, що влада США поставила Україні старе військове обладнання на суму понад 260 мільйонів доларів. За даними видання, українські війська спецпризначення отримали від влади США військові джипи, які Штати використовували у військових діях в 1980-90-х роках. В іншій частини, за інформацією видання, військовослужбовцям України поставили модель бронежилета, що використовувалася в середині 2000-х років.