У Маріуполі мером обрали самовисуванця Бойченко – МВК

На засіданні Маріупольської міської виборчої комісії більшістю голосів був прийнятий протокол, що підсумовує результати голосування по чотирьох районах.

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Про це повідомляє місцевий портал 0629 з посиланням на дані МВК.

За даними зведеного протоколу з результатом 88 тисяч 093 голоси виборців міським головою Маріуполя був обраний самовисуванець Вадим Бойченко.

Відзначається, що на другому місці самовисуванець Юрій Тернавський - 10 тисяч 207 голосів виборців. На третьому - Максим Бородін від партії "Сила людей", за нього проголосували 7 595 осіб.

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За інформацією видання, чотири члени комісії відмовились підписувати протокол про остаточні результати голосування, посилаючись на те, що пізніше нададуть з даного питання "окрему думку". Один член комісії утримався.