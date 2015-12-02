Україна та ЄС не реагуватимуть на шантаж з боку РФ щодо зони вільної торгівлі – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Литви Далею Грібаускайте у Вільнюсі.

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"Вчора відбулися засідання міністерської групи щодо запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - сказав Порошенко і висловив жаль, що позиція РФ на цих переговорах виявилася неконструктивною.

"Але мушу наголосити на одному: ні Україна, ні ЄС не будуть реагувати на будь-який шантаж", - сказав президент.

"Хочу наголосити: ми рішучі у своєму прагненні запровадити з 1 січня 2016 року зону вільної торгівлі з ЄС", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Європейській комісії не виключили, що останні консультації України, Росії та ЄК з приводу занепокоєння Москви у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між Україною та ЄС, завершаться безрезультатно.

Євросоюз та Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінувати вступ у дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набере чинності.