У ГПУ підозрюють, що окремі судді "зливають" інформацію фігурантам кримінальних справ

Прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко заявив, що у прокуратури немає довіри до суддів, оскільки вони можуть передати інформацію про заплановані слідчі дії підозрюваним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Щодо операції з документування передачі хабаря заступнику прокурора Подільського району Києва Олексію Білому, Куценко зазначив, що у прокуратури були побоювання, що суд може розголосити таємницю слідства підозрюваним у скоєнні цього злочину.

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“Обшукам (у помешканнях Олексія Білого та колишнього прокурора Подільського району столиці Сергія Нечипоренка - УНІАН) завадила недовіра, яка сьогодні є у правоохоронців до окремих суддів. Ми не віримо, що інформація не вийде на зовні зі стін суду”, - сказав Куценко.

Його позицію поділяє також начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ Владислав Косинський.

“Задокументувати цей злочин нам допомогли зміни у законодавстві: ми змогли звернутися до суду іншої області, щоб отримати санкції на оперативно-розшукові заходи. Але нам не вдалося провести певні обшуки. Ми побоялися звернутися до місцевих судів, а закон не дозволяє нам звернутися до інших судів, щоб отримати санкції на обшуки. Тому необхідно вносити зміни в законодавство, щоб ми змогли отримати дозвіл на обшук в судах інших областей», - зазначив представник СБУ.