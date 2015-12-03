Порошенко: зміни до Конституції в частині правосуддя потрібні для очистки і оновлення суддівського корпусу

Про це йдеться у зверненні президента Петра Порошенка до учасників конференції «Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи», озвученому представником глави держави у Верховній Раді Степаном Кубівим.

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«Відповідно до підготовлених Конституційною комісією змін до Основного закону, шляхом персонального оцінювання кожного судді має відбутися очищення та оновлення суддівського корпусу», - йдеться у зверненні.

За словами Петра Порошенка, жорсткий контроль за видатками суддів на предмет відповідності їх доходам, скасування необмеженої суддівської недоторканості, незалежність суддів від політичних впливів – наріжні камені судової реформи.