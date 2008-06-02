Суд повернув Луценку протокол про корупцію стосовно Черновецького
Документ не відповідає вимогам
|Андрій ФЕДУР
Про це УНІАН повідомив адвокат столичного мера Андрій ФЕДУР.
За його словами, Голосіївський суд навіть не почав розглядати цей протокол, оскільки він складений у невідповідності з вимогами чинного законодавства.
Як повідомляв УНІАН, у результаті проведеної ГоловКРУ перевірки КМДА і райдержадміністрацій столиці були встановлені факти порушення чинного законодавства, що призвели до незаконного нарахування та виплат надбавок «за високі досягнення у праці» і завищення розміру премій та інших виплат на загальну суму понад 250 тис. грн. окремим головам райдержадміністрацій Києва та їхнім заступникам.
За даним фактом співробітники столичного УБОЗ склали протокол про корупцію з боку голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відповідно до порушення вимог закону України про боротьбу з корупцією у зв’язку із наданням незаконних переваг під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів.
14 травня 2008 року співробітники УБОЗ повідомили про складений протокол Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і запропонували ознайомитися з ним, роз’яснивши права особи, що притягується до адміністративної відповідальності.
Після того, як Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився з’явитися за викликом до ГУБОЗ, протокол про корупцію був переданий до Голосіївського суду.