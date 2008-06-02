Суд повернув Луценку протокол про корупцію стосовно Черновецького

Голосіївський районний суд столиці 30 травня повернув для доопрацювання в Міністерство внутрішніх справ адміністративний протокол про корупцію, складений стосовно голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомив адвокат столичного мера Андрій ФЕДУР.

За його словами, Голосіївський суд навіть не почав розглядати цей протокол, оскільки він складений у невідповідності з вимогами чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у результаті проведеної ГоловКРУ перевірки КМДА і райдержадміністрацій столиці були встановлені факти порушення чинного законодавства, що призвели до незаконного нарахування та виплат надбавок «за високі досягнення у праці» і завищення розміру премій та інших виплат на загальну суму понад 250 тис. грн. окремим головам райдержадміністрацій Києва та їхнім заступникам.

За даним фактом співробітники столичного УБОЗ склали протокол про корупцію з боку голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відповідно до порушення вимог закону України про боротьбу з корупцією у зв’язку із наданням незаконних переваг під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів.

14 травня 2008 року співробітники УБОЗ повідомили про складений протокол Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і запропонували ознайомитися з ним, роз’яснивши права особи, що притягується до адміністративної відповідальності.

Після того, як Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився з’явитися за викликом до ГУБОЗ, протокол про корупцію був переданий до Голосіївського суду.