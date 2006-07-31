Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний шантажем парламентських політичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він заявив сьогодні на нараді з керівництвом свого Секретаріату, під час якої було обговорено політичну ситуацію в країні, парламентську кризу та перспективи продовження загальнонаціонального круглого столу за участю представників Верховної Ради та громадськості. У нараді також взяв участь т.в.о. секретаря РНБО України Володимир ГОРБУЛІН.

Члени робочої групи, що від Секретаріату працюють над текстом Універсалу національної єдності, поінформували Президента про хід переговорів щодо узгодження цього документу з представниками парламентських фракцій.

Глава держави висловив занепокоєння тим, що політичні сили, представлені у Верховній Раді нового скликання, знову обирають для себе мову шантажу замість того, щоб об`єднатися навколо ідеї єдності України та захисту її національних інтересів.