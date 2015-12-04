Гройсман розраховує, що Україна цього року отримає "чітке рішення" щодо безвізового режиму з ЄС

Про це він сказав під час зустрічі із молоддю Європейської народної партії, яка проводить в Києві Раду президентів, присвячену другій річниці Революції гідності.

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Володимир Гройсман зауважив, що нещодавно парламент ухвалив всі необхідні рішення для запровадження безвізового режиму.

"Я думаю, що ви погодитеся з тим, що відмежування візами України, як європейської держави, з нашими партнерами в Євросоюзі - це відголосок радянського минулого. І тому ми щиро віримо в те, що в цьому році ми отримаємо дуже чітке рішення щодо запровадження такого безвізового режиму", - сказав спікер і додав, що це буде кроком на зближення народів.