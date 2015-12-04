"Кіборга" Грищука призначили першим заступником антикорупційного прокурора

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, конкурсна комісія з відбору кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обрала трьох претендентів на посаду першого заступника керівника цієї прокуратури: Грищука, Олександра Новікова та Володимира Кривенка, і запропонувала їх для відбору керівнику САП Назару Холодницькому.

У п’ятницю, 4 грудня, після проведення консультацій з претендентами на вказану посаду та вивчення їх особових справ Холодницький обрав одного із запропонованих комісією кандидатів - Грищука, та подав його кандидатуру на затвердження генпрокурору.

Варто зазначити, що Грищук - один із "кіборгів", учасник АТО.

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Цього ж дня, 4 грудня, Шокін своїм наказом призначив Грищука першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

30 листопада генпрокурор призначив Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Кандидатура Грищука разом із кандидатурою Холодницького пропонувалася конкурсною комісією на посаду антикорупційного прокурора.