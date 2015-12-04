Філатов не зміг відкрити сесію Дніпропетровської міськради через відсутність кворуму

Крім того, сьогодні вони не прийшли на засідання міськради. На думку мера Дніпропетровська Бориса Філатова, а також депутатів фракції УКРОП і БПП, все це робиться навмисно, з метою зірвати голосування за нового секретаря міськради і саботувати роботу депутатів.

Як відомо, фракції БПП і УКРОП планували висунути на цю посаду голову фракції БПП Каміля Примакова.

«УКРОП і «БПП – Солідарність» були на засіданні сесії у повному складі. Ми подали всі відповідні документи про створення фракцій. Фракцію БПП очолив Каміль Примаков, а фракцію УКРОПу – Михайло Лисенко. Решта сесію проігнорували. Ні від «Опозиційного блоку», ні від «Громадської сили» ми не отримали жодних документів навіть про те, хто є головами їхніх фракцій. Це явний саботаж», – заявив мер Дніпропетровська Борис Філатов.

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Він також зазначив, що тиждень тому депутат від «Самопомочі» Артем Хмельников фактично зірвав засідання міськради, а сьогодні інший представник їхньої фракції В'ячеслав Мішалов просто не прийшов на засідання. «Щодо «Самопомочі»... Досить відсутності однієї людини, щоб нам не вистачило голосів. Мішалов на сесію не з'явився. Є питання до Хмельникова. Як ми бачимо, продовжується саботаж роботи міськради», – підсумував мер Дніпропетровська.

Так, друге засідання першої сесії Дніпропетровської міськради сьогодні не відбулося через відсутність мінімально необхідної для її проведення кількості депутатів. На засідання у повному складі не прийшли представники двох фракцій – «Опозиційного блоку» і «Громадської сили». В результаті зареєструвалося 30 депутатів з 33-х мінімально необхідних для відкриття засідання.

Минулої п'ятниці сесія була зірвана депутатами від «Самопомочі», «Опозиційного блоку» і «Громадської сили», які намагалися перешкодити складанню присяги Борисом Філатовим.