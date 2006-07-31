Єдиний демократичний блок на чолі з Тимошенко має бути створений за тиждень

Член політради Громадянської партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ виступає за формування на дострокових парламентських виборах єдиного блоку демократичних сил на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ГП “Пора” Мар’яна ПОЧТАР, зокрема, В.КАСЬКІВ вважає, що єдиний список демократичних сил має бути сформований у семиденний термін після розпуску Верховної Ради України.

В.КАСЬКІВ переконаний, що демократичні сили повинні виявити політичну відповідальність перед Україною і, оцінивши історичний момент, від якого залежить подальший розвиток демократичних процесів у державі, довести свою здатність до єднання.

Беручи до уваги найбільший рівень довіри українців та дотримання послідовної політичної позиції у Верховній Раді Україні, В.КАСЬКІВ вважає, що очолити єдиний список демократичних сил має Ю.ТИМОШЕНКО.

“Умовою успіху об’єднаного блоку демократичних сил має бути спільна програма дій та чіткий механізм, який би унеможливив появу у виборчих списках одіозних осіб та олігархів”, зазначив член політради “Пори”.

Що стосується розпуску Президентом парламенту, то В.КАСЬКІВ висловив переконання, що в ситуації політичної кризи і за неймовірного тиску всіх політичних таборів, В.ЮЩЕНКО повинен виявити свою політичну волю і стати над політичними чварами.

«Єдиним шансом для Президента України залишитись загальнонаціональним лідером і зберегти довіру українців є розпуск Верховної Ради України», - заявив В.КАСЬКІВ.