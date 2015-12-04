Яценюк серед досягнень назвав збереження коаліції і нормальних відносин між президентом, прем’єром та ВР

Про це керівник уряду заявив в інтерв’ю українським телевізійним каналам.

«Що нам вдалося за останні 12 місяців?.. Не зважаючи на ті складнощі, які у нас є в парламентській коаліції,… нам вдалося утримати коаліцію і, не дивлячись на всю складність тих законів, які треба було приймати, у тому числі, до речі, по боротьбі з корупцією і по безвізовому режиму, ми зустрічалися, інколи в дуже напруженій обстановці, але на табло (у сесійному залі – УНІАН), було 226 (голосів – УНІАН). Тому нам вдалося політичну стабільність як всередині парламентської коаліції, так і політичну стабільність, і нормальні взаємовідносини між президентом, прем’єр-міністром та членами українського парламенту», - сказав глава уряду.

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Серед інших досягнень, за словами Яценюка, є підготовка «всіх реформ на 2016 рік».