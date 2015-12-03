Реформи та військове вторгнення Росії на Донбас: стали відомі ключові теми виступу Байдена в Україні

Також він представить Україні більш широку дипломатичну стратегію збереження санкцій проти Росії за умови невиконання Мінських угод.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві США з посиланням на дані прес-брифінгу в Білому домі про візит Байдена в Україну.

Віце-президент зі своєю делегацією прибуде в Київ у неділю, 6 грудня, пізно ввечері. Програма візиту розпочнеться зі зустрічей у понеділок, 7 грудня.

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У понеділок Байден проведе три основних зустрічі. Зокрема, візьме участь у засіданні круглого столу з представниками громадянського суспільства щодо впровадження реформ в Україні, а також деякими посадовими особами, які залучені до реалізації реформ.

Потім Байден проведе двосторонні зустрічі з президентом України Петром Порошенком, і ввечері - з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

У вівторок, 8 грудня, Байден виступить у Верховній Раді.

"Ми вважаємо, що це є історичною можливістю для віце-президента дійсно висловити нашу стратегічну політику щодо України", - йдеться у повідомленні.

Мета візиту Байдена полягає у вираженні рішучого сигналу підтримки України в умовах військового вторгнення Росії на Донбас, яка надає допомогу бойовикам на сході Україні. У Білому домі зазначили, що, незважаючи на те, що рівень насильства зменшився порівняно з тим, що було протягом останнього часу, уздовж лінії розмежування насильство триває. У зв'язку з цим зазначається, що ні бойовики, ні Росія, яка їх підтримує, не виконують зобов'язання згідно з Мінськими угодами.

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Байден також підніме питання анексії Криму Росією. Він буде говорити про додаткові економічні реформи в системі управління і реформи юстиції, які необхідно реалізувати в Україні.

"Віце-президент Байден буде говорити про більш широку дипломатичну стратегію для збереження санкцій проти Росії, поки Мінські угоди не будуть повністю виконані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, йтиметься про діалог США з європейськими союзниками про підтримку збереження політики санкцій.

Байден також буде говорити про продовження програми спільних військових навчань зі Збройними силами України та загальної підтримки в сфері безпеки України, щоб українські військові могли належним чином захищати свою країну в умовах російської агресії на сході.