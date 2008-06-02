Яценюк відповів Партії регіонів

Верховна Рада України може заслухати звіт Кабінету Міністрів щодо антиінфляційних заходів лише після ухвалення відповідного рішення парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи відповідну вимогу фракції Партії регіонів.

Він нагадав, що минулого пленарного тижня парламент ухвалив рішення заслухати з цього питання інформацію Національного банку України, міністра фінансів і міністра економіки.

При цьому, зазначив голова ВР, голова НБУ вже виступив з відповідною інформацією, а згадані міністри будуть запрошені на пленарне засідання.

«Що стосується звіту уряду, то це питання може стояти на порядку денному тільки в тому випадку, коли буде внесений відповідний проект постанови, комітет його розгляне і він буде включений до порядку денного», - сказав А.ЯЦЕНЮК.