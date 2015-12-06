Яценюк у День ЗСУ розповів про шлях "історичних перетворень" українського війська
Збройні Сили України – серед беззастережних лідерів довіри українців, це наша гордість, наша сила.
На цьому наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у привітанні до Дня Збройних Сил України, повідомляє урядова прес-служба.
«За останні два роки українське військо здійснило потужний прорив і пройшло шляхом історичних перетворень: від напівзруйнованого та пограбованого воно перетворилось на могутнє і дієздатне, здатне дати рішучу відсіч і відкинути ворога», - констатує прем’єр.
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За його словами, величезна робота з реформування ЗСУ попереду, але армія щодня нарощує своє оснащення, озброєння, боєздатність.
«Однак найбільша цінність нашого війська – це ви, його солдати та матроси, прапорщики і мічмани, офіцери і генерали. Ваша стійкість і героїзм, професіоналізм і відданість Вітчизні – надійна запорука миру на нашій землі, суверенітету України, її поступу до європейської сім’ї народів», - зазначив Яценюк.
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«Вітаю всіх, хто захищає Україну, хто зі зброєю в руках протистоїть агресії проти нашої свободи, замаху на життя наших співвітчизників, хто зміцнює нашу державність, хто дорогою ціною стверджує нашу Незалежність», - йдеться у вітальному тексті.
Прем’єр побажав воїнам витримки, міцності, доброї вдачі та впевненості у власних силах.
«Нехай завжди і всюди береже вас Господь», - наголосив Яценюк.