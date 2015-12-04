Президент озвучив мізерну кількість українських військових, які були готовими до боїв на початку агресії РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.

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За його словами, на березень 2014 року зі 180 тис. військовослужбовців до бойових дій були готовими менше 6 тисяч, і то відносно готовими: якби були набої, пальне.

Раніше сьогодні Порошенко заявляв, що українська армія звільнила більшу частину Донбасу і надійно тримає оборону України.

«Українська армія з честю пройшла горнило неймовірних випробувань, вона зміцнилась, набула безцінного бойового досвіду і впевненості в своїх силах та діях», - зазначив він.

«Найголовніше – вона (армія - УНІАН) зламала загарбницькі плани озброєного до зубів ворога, звільнила більшу частину Донбасу і надійно тримає оборону України», - додав Порошенко.