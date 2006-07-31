Народний депутат від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ не виключає, що Партія регіонів може ініціювати імпічмент Президенту у разі його рішення про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Партія регіонів підтримати заяву члена президії Партії регіонів Тараса ЧОРНОВОЛА про ініціативу імпічменту Президенту у разі його рішення про розпуск парламенту, Є.КУШНАРЬОВ сказав, що на даному етапі це особиста думка одного з членів фракції. Він зазначив, що, очевидно, є й інші депутати, які підтримують таку ідею.

Водночас Є.КУШНАРЬОВ повідомив, що фракція не обговорювала це питання і таке рішення може бути прийнято лише після відповідного рішення керівних органів партії і фракції.

Він додав, що, у випадку розпуску парламенту, не виключає включення у порядок денний ВР достатньо радикальних пропозицій. Однак зараз, за його словами, партія готова до пошуку компромісу розширення коаліції і спільної роботи з Президентом та новим коаліційним урядом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Т.ЧОРНОВІЛ заявив, що у разі невнесення кандидатури лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра, Партія регіонів добиватиметься імпічменту Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.