Ляшко заявляє про необхідність нової коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні погоджувальної ради парламенту.

За його словами, "нинішня влада привела країну до дефолту, і вихід один - дострокові парламентські і президентські вибори, а ми вважаємо, що такі вибори на шкоду країні, тому що сьогодні дострокові вибори дозволять взяти реванш банді Януковича і це реалізація плану Путіна, тому ми вважаємо, що треба створювати нову коаліцію в парламенті, формувати новий уряд".

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"Фракція Радикальної партії готова взяти участь у формуванні нової коаліції - нас не цікавлять власні рейтинги, нас цікавить доля країни", - заявив Ляшко.

При цьому він не уточнив, хто, на його думку, повинен увійти в цю нову коаліцію. Він підкреслив, що необхідно міняти політику, яка сьогодні проводиться в країні.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції і перехід її в опозицію до влади.

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