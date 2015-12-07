Рада повинна розглянути питання про новий склад ЦВК 10 грудня - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко сьогодні на засіданні погоджувальної ради парламенту.

Також, за його словами, у четвер парламент має розглянути і прийняти закон про державну службу.

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Крім того, Луценко наголосив на необхідності невідкладно розпочати розгляд змін до Конституції в частині судової реформи.

Як повідомляв УНІАН, термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені на посади в 2007 році, завершився ще в червні 2014 року.

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Подання про призначення нових членів ЦВК вносить у парламент президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.

Більшість фракцій подали свої кандидатури до складу ЦВК.