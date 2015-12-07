Рада повинна розглянути питання про новий склад ЦВК 10 грудня - Луценко
Верховна Рада в четвер, 10 грудня, має розглянути «новий склад ЦВК, який готовий внести президент України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко сьогодні на засіданні погоджувальної ради парламенту.
Також, за його словами, у четвер парламент має розглянути і прийняти закон про державну службу.
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Крім того, Луценко наголосив на необхідності невідкладно розпочати розгляд змін до Конституції в частині судової реформи.
Як повідомляв УНІАН, термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені на посади в 2007 році, завершився ще в червні 2014 року.
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Подання про призначення нових членів ЦВК вносить у парламент президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.
Більшість фракцій подали свої кандидатури до складу ЦВК.