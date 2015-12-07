Уряд розробив оптимальний варіант Податкового кодексу, який дасть змогу виконати програму співпраці з МВФ - депутат

Про це він заявив у понеділок під час засідання Погоджувальної ради.

Бурбак підкреслив, що сьогодні на порядку денному парламенту – прийняття оптимального Податкового кодексу і збалансованого Державного бюджету.

"Хочу наголосити і нагадати, що країна живе не політичними гаслами: словами, якими б гарними вони не були, економіку не піднімеш. Уряд Арсенія Яценюка шукатиме можливості у досягненні компромісу щодо податкової реформи. Але наголошую, що урядовий варіант нового Податкового кодексу - це оптимальний варіант, при якому можна виконати вимоги МВФ щодо граничного дефіциту бюджету у 3,7% ВВП", - підкреслив голова фракції.

Він нагадав, що одним з джерел наповнення бюджету можуть стати і арештовані ще рік тому статки Януковича та його оточення - це 40 млрд грн. Від парламенту вимагається лише прийняття законопроекту №3025 "Про особливий режим спецконфіскації майна". Проте він досі не включений у порядок денний роботи парламенту.

"Фракція "Народний фронт" наполягає на включені його до порядку денного цього пленарного тижня і якнайшвидшому розгляді в сесійній залі. Ці гроші в Державному бюджеті потрібніші, ніж на арештованих рахунках. Вони будуть направлені на підвищення обороноздатності країни та інші необхідні потреби", - підкреслив Максим Бурбак.