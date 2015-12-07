Порошенко проводить зустріч з Байденом
13:40, 07 грудня 2015Політика
197 0
Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом, який перебуває в Україні з робочим візитом.
Байден та Порошенко / twitter.com/poroshenko
Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко зустрів Байдена на ґанку Будинку Городецького.
Читайте такожСтало відомо, про що говоритиме Байден під час зустрічей з Порошенком та Яценюком - ЗМІ
Після зустрічі «віч-на-віч» відбудуться переговори у розширеному форматі.
За результатами переговорів президент України та віце-президент США зроблять заяви для представників засобів масової інформації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter