Порошенко проводить зустріч з Байденом

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко зустрів Байдена на ґанку Будинку Городецького.

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Після зустрічі «віч-на-віч» відбудуться переговори у розширеному форматі.

За результатами переговорів президент України та віце-президент США зроблять заяви для представників засобів масової інформації.