Порошенко проводить зустріч з Байденом

13:40, 07 грудня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Байден та Порошенко / twitter.com/poroshenko

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко зустрів Байдена на ґанку Будинку Городецького.

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Після зустрічі «віч-на-віч» відбудуться переговори у розширеному форматі.

За результатами переговорів президент України та віце-президент США зроблять заяви для представників засобів масової інформації.

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