Байден прибув з офіційним візитом в Україну
07:54, 07 грудня 2015Політика
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Віце-президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Києва.
Скріншот відео
Як повідомляє прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні, літак Байдена приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" в ніч з 6-го на 7-е грудня.
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Згідно з повідомленням, віце-президента зустрічав посол США в Україні Джеффрі Пайетт. Візит Байдена триватиме до вівторка, 8 грудня.
Байден має намір зустрітися з представниками громадянського суспільства, президентом України Петром Порошенком прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.
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