Байден прибув з офіційним візитом в Україну

Як повідомляє прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні, літак Байдена приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" в ніч з 6-го на 7-е грудня.

Читайте такожСтало відомо, про що говоритиме Байден під час зустрічей з Порошенком та Яценюком - ЗМІ

Згідно з повідомленням, віце-президента зустрічав посол США в Україні Джеффрі Пайетт. Візит Байдена триватиме до вівторка, 8 грудня.

Байден має намір зустрітися з представниками громадянського суспільства, президентом України Петром Порошенком прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.