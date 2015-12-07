Саакашвілі націлився на посаду прем'єра і намагається виліпити з Яценюка хрещеного батька корупції - експерт

Про це пише політолог Тарас Березовець на своїй сторінці у Facebook.

Коментуючи звинувачення в корупції на адресу уряду з боку одеського губернатора, експерт зазначив, що спроба зліпити з Арсенія Яценюка хрещеного батька української корупції, та ще напередодні візиту віце-президента Джозефа Байдена, "має явний присмак політичної багатоходівки".

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"Тим більше, що дивним чином не названі прізвища багатьох персонажів, які точно заслуговували того, щоб опинитися в "списку Міші". Суспільство настільки розпеченим бездіяльністю правоохоронних структур по боротьбі з корупцією, що часто готове клюнути на будь-резонансне обвинувачення, особливо на адресу перших осіб країни", - сказав Тарас Березовець.

На його думку, враховуючи рейтинг Саакашвілі, а також ту обставину, що позбавлення грузинського громадянства фактично виштовхнуло його у велику українську політику, найближчим часом від одеського губернатора варто очікувати створення власного політичного проекту.

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"Що робити, коли масштаб Одеси занадто малий, а похвалитися серйозними досягненнями в області ти не в змозі? Потрібно ставити більш високу планку. Планка ця відома давно, і постійне заперечення самого Михаїла тільки підсилює інтерес до його амбіцій", - пояснив Березовець, додавши, що Саакашвілі націлився на посаду прем'єра.