Експерт розповів про чотири сценарії повернення Криму

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, доктор технічних наук, професор, академік НАН України Володимир Горбулін вважає, що існує чотири сценарії повернення Криму.

Про це він сказав на прес-конференції, де була представлена монографія "Донбас і Крим: ціна повернення", підготовлена науковцями Інституту, передає кореспондент УНІАН.

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«У нашій монографії розглядаються чотири ключові сценарії повернення Криму... Перший сценарій - це реконкіста», - сказав експерт і додав, що йдеться про відновлення територіальної цілісності воєнним шляхом.

Однак, зазначив він, нині цей сценарій є малореалістичним з огляду на військову перевагу Росії.

«Через кілька років ситуація може змінитися. Тим більше, слід пам'ятати, що потужний військовий потенціал Росії на півострові фактично не має тилу, а отже, вразливий. Реалізація цього сценарію за певних обставин можлива. Але пов'язана з багатьма перешкодами - від фінансових до військових", - додав Горбулін.

Другий сценарій, зазначив він, - «народна війна».

«Коли ми писали «народна війна», на цей час ще не було блокади Криму з боку активістів, не було підриву ЛЕП і так далі. Але ми вважали, що сьогодні сценарій вже реалізовується», - сказав експерт.

На його думку, в реалізації цього сценарію основну роль може відіграти «суспільна дипломатія» і активність громадян.

Третій сценарій, який назвав Горбулін, - «мирна реінтеграція через демонстрацію власного позитивного прикладу».

«Загальна ідея - реформи і структурна перебудова економіки. Вони повинні стимулювати зростання добробуту жителів материкової України. Як мінімум, це дасть жителям Криму привід задуматися про повернення в Україну. Адже анексію півострова ніхто і ніколи не визнає, а отже, жодних об'єктивних передумов для поліпшення там економічної ситуації просто не існує, - сказав Горбулін.

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Водночас, за його словами, реалізація цього сценарію наштовхується на «слабке місце» - необхідність забезпечити відповідний рівень економічного розвитку України.

Експерт зазначив, що четвертий сценарій – «дипломатична реінтеграція». «Пошук цього сценарію - за столом переговорів на найвищих рівнях світової політики. Це рішення може будуватися і навколо концепції території під міжнародним управлінням з відповідною системою забезпечення саме міжнародного, а не моноросійського управління Кримом», - сказав Горбулін і зазначив, що історія не знає успішних прикладів таких вирішень.