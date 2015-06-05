Порошенко анонсував стратегію повернення Криму

Президент України Петро Порошенко заявив, що вже найближчим часом буде презентована стратегія повернення Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Можу наголосити, що сьогодні стратегія завершується уже як цілісний документ у Раді національної безпеки і оборони і вона буде презентована найближчим часом... Крим залишається нашим першим пріоритетом”, - наголосив Порошенко, відповідаючи на запитання про те, коли буде презентована чітка стратегія повернення і звільнення Криму від російської окупації.

Разом з тим Порошенко погодився ,що необхідно підвищити рівень координації дій української влади в питанні повернення Криму.

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“Але це не лише координація дій української влади. Я ще раз наголошую, що це позиція міжнародної солідарності навколо Криму”, - зазначив глава держави, згадавши рішення Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй про засудження анексії Криму Росією.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вважає повернення Криму надскладним завданням, але зазначає, що Україна робитиме все для відновлення контролю над півостровом.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Через ці дії у 2014 році США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.