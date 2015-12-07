Виборчком Кривого Рогу попросить Раду призначити перевибори мера

Про це повідомив народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

"Кривий Ріг - хороші новини. Міський виборчком ухвалив звернення до Верховної Ради України про призначення нових виборів у Кривому Розі. У зв'язку з численними фальсифікаціями, порушеннями Закону та Конституції України», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, міським головою Кривого Рогу під час другого туру виборах 15 листопада був обраний представник "Опозиційного блоку" Юрій Вілкул. За даними ЦВК, Вілкул отримав 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Мілобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Читайте такожТСК Ради бачить підстави для повторних виборів у Кривому Розі - Сироїд

18 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк написав у Facebook про відкриття кримінального провадження за ст.366 ч.1 Кримінального кодексу України (службове підроблення) за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів в Кривому Розі за заявою представників партії «Об'єднання« Самопоміч ».

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у ЦВК немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу зі встановлення результатів виборів міського голови.

19 листопада Мілобог звернувся до Дніпропетровського адмінсуду з вимогою скасувати постанову Криворізької МТВК про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Однак після відмови Мілобогу у задоволенні позову 26 листопада ВР створила ТСК з перевірки порушень під час виборів Криворізького міського голови.

Сьогодні віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року бачить підстави для проведення повторних виборів у Кривому Розі.