США можуть надати Україні ще $300 мільйонів на безпекові проекти – Байден

Про це віце-президент США Джозеф Байден повідомив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

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«Ми говоримо додатково про 300 млн на проекти у сфері безпеки», - сказав Байден.

При цьому він нагадав про вже анонсоване раніше рішення уряду США виділити Україні близько 190 млн дол. в якості фінансової допомоги для реалізації низки інфраструктурних реформ, у тому числі реформи правоохоронної системи.