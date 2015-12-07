США можуть надати Україні ще $300 мільйонів на безпекові проекти – Байден
21:52, 07 грудня 2015Політика
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Уряд Сполучених штатів Америки розглядає можливість виділення 300 мільйонів доларів на проекти з безпеки, які можуть бути реалізовані в Україні.
REUTERS
Про це віце-президент США Джозеф Байден повідомив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
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«Ми говоримо додатково про 300 млн на проекти у сфері безпеки», - сказав Байден.
При цьому він нагадав про вже анонсоване раніше рішення уряду США виділити Україні близько 190 млн дол. в якості фінансової допомоги для реалізації низки інфраструктурних реформ, у тому числі реформи правоохоронної системи.
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