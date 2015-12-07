Байден наголошує, що керівництво України повинно співпрацювати між собою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

За його словами, успіх залежить від того, чи "українське керівництво виконає свої зобов’язання не тільки перед цим поколінням, а й перед наступними поколіннями, бо наступні покоління подивляться на цей період часу".

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"Історія буде дуже жорстким суддею, якщо буде провал. І я повторив прем'єр-міністру те ж саме, що я сказав і президенту Порошенку, те ж саме, що я скажу в Раді завтра - українські керівники для того, щоб досягти цього рівня, їм потрібно співпрацювати, працювати разом для того, щоб використати цю історичну можливість (реформування країни - УНІАН)", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден вважає, що українська влада протягом наступного року повинна зробити кроки, які визначать долю країни на майбутні покоління. Він вважає, що сильне громадянське суспільство буде мати критичне значення для майбутньої України.