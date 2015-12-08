Байден нагадав депутатам про провал реформ після Помаранчевої революції
12:24, 08 грудня 2015Політика
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Після Помаранчевої революції українські лідери не спромоглися виконати обіцянок щодо демократичних реформ.
Байден виступає в Раді
Про це виступаючи у Верховній Раді заявив віце-президент США Джо Байден, передает Українська правда.
Він зазначив, що зараз ставки українського народу дуже високі, очікування ще вищі. Віце-президент нагадав, що Україна вже була в подібній ситуації.
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Як зазначив Байден, на Заході всі пам’ятають Помаранчеву революцію.
"Українські лідери (після Помаранчевої революції - ред.) не спромоглися у виконанні демократичної революції. Ми бачили як реформи, які впроваджувалися, згортали. Ми бачили, як олігархи, усунуті від влади, поверталися", - сказав Байден.
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