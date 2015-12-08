Байден: ціна за агресію в Україні для Кремля продовжить зростати

Про це віце-президент США Джо Байден заявив під час виступу у Верховній Раді. Він наголосив, що спілкувався з лідерами Європи та світу з метою об'єднання зусиль.

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"Америка та Європа зараз стоять разом, об'єднані у своїх зобов'язаннях накласти жорсткі економічні санкції на Росію. І доки існує російська агресія, доти і ціна, яку платить Москва, продовжуватиме зростати", - запевнив Джо Байден.

При цьому він зазначив, що Україна має бути економічно і фінансово сильною для того, щоб захистити свій вибір і не дати можливості іншим країнам і силам вплинути на країну і розхитати її економічну стабільність

Також Джо Байден наголосив, що США готові допомогти Україні в цьому і надати всю необхідну підтримку, зокрема і для того, щоб не допустити "відкату України у минуле".