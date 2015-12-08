Міноборони заявило про завершення створення єдиного реєстру військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак сьогодні на брифінгу під час публічного звіту про виконання програми діяльності уряду.

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«Завершується створення єдиного державного реєстру військовослужбовців», - заявив він, додавши, що в 2016 році також заплановано реформування системи військкоматів в єдині центри обслуговування військовослужбовців з новими структурами і новими завданнями.