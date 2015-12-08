Саакашвілі за допомогою голослівних звинувачень намагається виправдати свою нездатність проводити реформи - депутат

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Сторожук у понеділок в ефірі каналу "УТ-1".

"Я їздив до Одеси, щоб допомогти Саакашвілі в проведенні реформи органів юстиції. Але я не побачив жодного результату його роботи", - сказав народний депутат.

"Коли він озвучує такі голослівні заяви, в мене виникає питання до пана Саакашвілі: де кримінальні провадження? Його найближчий соратник пан Сакварелідзе, якого я дуже поважаю, є прокурором Одеської області і має необхідну повноту повноважень. Де кримінальні провадження? Голова обласного управління поліції Одеської області – також брат-сват пана Саакашвілі. Де кримінальні провадження?", - поцікавився представник "Народного фронту".

"Де справи, якщо в нього є весь цей фактаж, а справи у нас порушуються в звичайному райвідділі? Цього всього немає, а це значить, що існують підстави сумніватися в його словах", - наголосив Дмитро Сторожук.

Відповідаючи на уточнююче питання ведучого щодо мотивів поведінки губернатора Одеської області, Дмитро Сторожук зазначив, що мотив тільки один: "Він нічого не зміг зробити в Одеській області, і зараз ми не пред’являємо до нього претензій, ми просто хочемо послухати звіт кожного губернатора, що було зроблено за цей рік".

"Тому він намагається такими публічними випадами виправдати свою нездатність до реформ", - резюмував представник "Народного фронту".