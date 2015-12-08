Клімкін 11 грудня відвідає засідання Радбезу ООН
15:43, 08 грудня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 11 грудня відвідає засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час звіту про діяльність міністерства з часу формування нинішнього складу уряду.
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"За дорученням президента якраз у п'ятницю візьму участь в останньому засіданні Ради безпеки в цьому році, яке буде присвячено Україні", - заявив Клімкін.
Він сказав, що в Нью-Йорку "відбудеться передача естафети від наших литовських друзів".
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