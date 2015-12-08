Клімкін 11 грудня відвідає засідання Радбезу ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час звіту про діяльність міністерства з часу формування нинішнього складу уряду.

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"За дорученням президента якраз у п'ятницю візьму участь в останньому засіданні Ради безпеки в цьому році, яке буде присвячено Україні", - заявив Клімкін.

Він сказав, що в Нью-Йорку "відбудеться передача естафети від наших литовських друзів".