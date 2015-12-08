Тристоронні консультації України, Росії та Єврокомісії щодо ЗВТ між Україною та ЄС можуть відбутися до кінця року - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Брюсселі повідомило джерело в Європейській комісії за результатами тристоронніх консультацій на технічному рівні.

За його словами, консультації тривали цілий день і пройшли в конструктивному руслі, був досягнутий деякий прогрес.

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"Експерти обговорили практичні шляхи вирішення проблем, піднятих Росією, зокрема, в таких сферах: митне співробітництво, технічні бар'єри в торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, а також додаткові проблеми, пов'язані з енергетикою та інвестиціями, які, однак, не відносяться до реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а отже, не є частиною узгодженого мандата", - деталізувало джерело.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна не прийматиме пропозиції Російської Федерації про відстрочення запровадження фітосанітарних і технічних стандартів Європейського Союзу в нашій країні і виконає всі свої зобов'язання в рамках раніше прийнятих рішень про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом