Тристоронні консультації України, Росії та Єврокомісії щодо ЗВТ між Україною та ЄС можуть відбутися до кінця року - джерело
Тристоронні консультації України, Росії та Європейської комісії щодо застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом на рівні міністрів можуть відбутися до кінця цього року.
Про це власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Брюсселі повідомило джерело в Європейській комісії за результатами тристоронніх консультацій на технічному рівні.
За його словами, консультації тривали цілий день і пройшли в конструктивному руслі, був досягнутий деякий прогрес.
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"Експерти обговорили практичні шляхи вирішення проблем, піднятих Росією, зокрема, в таких сферах: митне співробітництво, технічні бар'єри в торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, а також додаткові проблеми, пов'язані з енергетикою та інвестиціями, які, однак, не відносяться до реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а отже, не є частиною узгодженого мандата", - деталізувало джерело.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна не прийматиме пропозиції Російської Федерації про відстрочення запровадження фітосанітарних і технічних стандартів Європейського Союзу в нашій країні і виконає всі свої зобов'язання в рамках раніше прийнятих рішень про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом