Палиця не балотуватиметься у нардепи по 23 виборчому округу

Про це він заявив сьогодні під час ефіру на телеканалі «Нова Волинь» у відповідь на запитання чи балотуватиметься він по 23 виборчому округу.

Палиця розповів, що мав розмову із Володимиром Гройсманом. Останній поінформував, що передав всі необхідні документи для призначення виборів у 23-у окрузі до Центрвиборчкому. Однак Палиця наразі вирішив обрати Волинську облраду.

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Довідка УНІАН. По Маневицькому одномандатному виборчому округу № 23 на виборах 26 жовтня 2014 року методом самовисування переміг Ігор Єремеєв. 26 липня 2015 року Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня. Після трохи більше двох тижнів перебування в комі 12 серпня Ігор Єремєєв помер. Поховали нардепа 15 серпня.