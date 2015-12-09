Окупанти проводять обшуки в будинку в будинку екс-гендиректора кримськотатарського телеканалу АТР Ельзари Іслямової

Про це повідомила колишній її заступник Ліля Буджурова на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні близько 7 ранку прийшли з обшуком до Ельзари Іслямової", – пише Буджурова, не повідомляючи про подробиці.

Сама Іслямова на телефонні дзвінки не відповідає, зазначила вона.

Будь-які офіційні коментарі "правоохоронних органів" Криму також відсутні, передає Крим.Реалії.

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2 листопада у будинку екс-генерального директора АТР Ельзари Іслямової вже проходив обшук, того ж дня пройшли обшуки у Буджурової і в будинку батьків власника телеканалу АТР, координатора громадянської акції з блокади Криму Ленура Іслямова.

Після припинення роботи АТР на півострові Буджурова і Іслямова створили незалежну продакшн-студію "Qara Deniz Production".

МВС України відкрило два кримінальних провадження за фактом порушення прав громадян у Криму, які стосуються обшуків у помешканнях директора кримськотатарського телеканалу АТР Іслямова і екс-співробітників телеканалу, а також фактів перешкоджання законній діяльності громадських організацій, які виступають проти окупації Криму.