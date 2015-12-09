"Це хамська, абсолютно відморожена позиція": Медведєв поділився переживаннями щодо енергоблокади Криму

Голова російського уряду Дмитро Медведєв назвав геноцидом енергоблокаду окупованого Росією Криму, яка почалася з 22 листопада.

Підсумки року прем'єр РФ підводить в інтерв'ю з представниками кількох російських ЗМІ, пише Сноб.

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«Те, що сталося зі світлом, інакше, як геноцид, не назвати. Це хамська, абсолютно відморожена позиція», - сказав прем'єр. Але, за його словами, російська влада готувалася «до такого свинства» і «колапсу не сталося».

Росія планує побудувати в анексованому Криму до 2018 року дві нові електростанції - в Севастополі та Сімферополі.

«Так що Крим стане енергонадлишковий регіоном, а не енергодефіцитним», - вважає Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада через підрив електроопор в Херсонській області до анексованого Росією Криму перестала надходити електроенергія з материкової частини України. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.

Президент Росії Володимир Путін, який прибув увечері в середу, 2 грудня, в Крим, взяв участь у церемонії запуску першої нитки енергомосту з Кубані в Крим.

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МЗС України Росії висловив протест через візит Путіна на півострів, вкотре наголосивши, що це тимчасово окупована територія України.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що друга черга енергомосту на 200 мегават може бути проведена до 20 грудня, «а можливо, і раніше».